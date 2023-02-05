一張照片在網路瘋傳，一名身穿僧服的光頭男子被目擊在自助加油，而男子轎車是要價約2百萬的白色Toyota GR Yaris，俗稱「暴力鴨」，試車手Andy老爹分享照片笑說「懂車」，其他網友說「法號：海放大師」、「成佛的道上總不能比別人慢」，而一名疑似車主本人也現身留言「在寒假兒童學佛帶小朋友」。

Andy老爹在臉書粉絲團分享一張近日在網路瘋傳的照片，一名光頭男子身穿素淨僧服在加油站自助加油，而男子的轎車是白色GR YARIS，俗稱「暴力鴨」新車要價近196萬，Andy老爹轉貼笑說「懂車」，短短2小時吸引近6千人按讚，引起不少討論。

其中一名網友現身留言「在寒假兒童學佛帶小朋友」疑似就是車主本人，網友紛紛嗨喊「本尊出現了」。（翻攝自「Andy老爹」臉書粉絲團）

其他網友留言「師父平時熱心，偶爾需要熱血」、「深山廟宇，若非超車即是超渡」、「六檔清淨，阿彌陀佛」、「法號：海放大師」、「老納座駕無需驚訝」、「法號：飄移」、「出家拜佛…依然熄滅不了老衲心中的賽車魂，阿彌陀佛」、「取經路太遙遠，需要馬力強大一點才能快點渡眾生」、「成佛的道上總不能比別人慢」、「遇到的和尚跟尼姑，至少都是GLC等級」、「真正的玩命光頭」。

而其中一名網友現身留言「在寒假兒童學佛帶小朋友」疑似就是車主本人，網友紛紛嗨喊「本尊出現了」、「大師一出手便知有沒有」。