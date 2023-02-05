捷克電影《色界》不僅以直接、赤裸的畫面帶出雜交、多重伴侶、開放式關係等禁忌話題，也尖銳直指伴侶間的信任、忠誠課題，榮獲2022卡羅維瓦利影展「影評人費比西大獎」。女主角兼編劇漢娜瓦格奈洛娃表示，之所以親自撰寫劇本，打造一部如此辛辣的電影，是因為希望能挑戰與過去接到的演出截然不同的角色。

漢娜瓦格奈洛娃甚至在拍攝準備間，為了能更真實地演出片中一場場赤裸的性愛戲，從和朋友夫婦在彼此面前大膽「換換愛」，到2人各自與陌生人發展一夜情，並在事後互相分享成果，最後甚至沉迷其中，打算加入多重伴侶家庭，自爆差一點就要下海去參加「換妻性愛趴」做田野調查，「我本來真的打算親自去開開眼界，想說站在旁邊靜靜地『觀戰』就好，這樣才能讓寫出來的對白，演出來更貼近現實的樣貌。但後來這個計劃因為疫情而不得不取消了。」

儘管沒有親身經歷，但漢娜和劇組仍與多對正處在開放式性關係的男女訪談，他們發現有些人在這樣的關係中如魚得水，但有時也可以很明顯地發現有些人似乎只是為了配合另一半的癖好，為了愛只好參與其中，因此他們也將這樣矛盾的情緒放入電影中。

去年剛和法國男友完婚的漢娜坦言，儘管自己能夠理解「開放式關係」這項選擇，但是自己卻無法做出這樣的決定，「我無法忍受和他人分享自己的伴侶，不論是愛或是性。因此我想我不可能答應讓我的伴侶去追尋那種自由。」她也直言，「儘管《色界》因為大膽的尺度和議題被歸類為情慾片，但『性』只是其中的催化劑，這部電影要探討的核心是一對伴侶對彼此、對自己坦承的極限在哪裡。」

《色界》將於2月17日在台上映。