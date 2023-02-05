黑嘉嘉出席神魔之塔代言活動。（Madhead提供）

黑嘉嘉出席神魔之塔代言活動。（Madhead提供）

「圍棋女神」黑嘉嘉今（5）日出席台北國際電玩展（Taipei Game Show），為《神魔之塔》成立10週年擔任代言人，除了公開《神魔之塔》為她量身打造的全新角色「星運棋士 • 黑嘉嘉」，《神魔之塔》同時宣布將和日本知名漫畫《棋靈王》跨界合作，一圓黑嘉嘉多年夢想。

黑嘉嘉透露許多人對圍棋都有一種誤解，覺得圍棋很難，只有聰明的人才學得會，但其實圍棋基本的邏輯很簡單，和轉珠遊戲《神魔之塔》很像，而且都是從邊角開始下，所以如果轉珠很厲害的玩家，應該也可以很會下圍棋，「希望這次合作可以讓大家更認識圍棋」。黑嘉嘉透露為了玩《神魔之塔》，特地拜師官方合作的神魔小妹，「剛開始上課很不會，只能1到2組，第2次上課可以到4、5組，現在6到7組，有很大進步空間」。

此外，為了實現黑嘉嘉的願望，《神魔之塔》特地跨界和《棋靈王》合作，黑嘉嘉開心表示：「我從8歲開始看《棋靈王》，受到啟發才想成為職業棋士，這次談合作希望把圍棋的元素帶進《神魔之塔》。」黑嘉嘉笑說自己每年都會重新溫習《棋靈王》，目前已經看了20幾次，還會上YouTube找影片看，可以說是《棋靈王》的死忠粉絲。