中國大陸偵察氣球進入美國領空引發美國政界軒然大波，美國國務卿布林肯甚至決定延後訪陸行程。對此政治大學名譽教授丁樹範表示，偵查事件只是雙方延後會面的藉口，應該是因為有許多議題無法商定；他同時也表示，在拜登政府的主政下，不會希望美中關係再惡化。

中國大陸偵察氣球進入美國領空，美國國務卿布林肯原定訪問中方的行程因此延期，並認為中國大陸偵察氣球進入美國領空是侵犯主權、違反國際法以及不負責任，同時將此事知會盟國。最終，美軍在當地時間4日下午，等到氣球飄到大西洋上空時，出動F-22戰機，發射一枚「響尾蛇」AIM-9X飛彈擊落。

丁樹範表示，美中在布林肯訪中之前一定有工作層級官員的溝通協調，應該是有許多議題在交涉時遇到困難，可能是在會面後的聯合聲明、或是兩岸問題等議題上沒有共識，在這種情況下，對於中美兩國改善關係沒有什麼幫助，最後成為延後會面的藉口。

對於偵查氣球事件後的中美關係，丁樹範提出兩點可供觀察：第一、中國大陸能否在技術上突破美國的出口制裁？美國對此也在評估制裁是否有效，若不能掐住大陸的脖子，就會有新的制裁措施產生。美國華府的金融圈有一些新制裁的說法，但似乎在討論階段，還不一定會正式推出，端看幾個月之後的影響。

第二、拜登從去年訪華時就曾表示，美中之間要畫出紅線護欄，希望能把美中之間的緊張關係管控在可控範圍不至於失控，現在拜登仍堅持的這個「護欄說」，雖然美中之間因為美中競爭的大前提之下，關係已經惡化至冰點，但站在拜登的立場，不會希望關係再惡化，偵查氣球事件，也對當前的中美關係沒有太大影響。