女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，嬌小身材卻有極大反差的E罩杯上圍，因為撞臉高雄市議員黃捷，獲得超高討論度外更被封「兇版黃捷」，高人氣讓她迅速升格新一代啦啦隊女神，也成為各大節目的熱門嘉賓，舉手投足都成為粉絲討論的焦點；近日她將前往日本，甜美樣貌遭日媒報導，在國外也很受歡迎。

樂天桃猿將在本月10日至13日抵達日本石垣島，與日本職棒千葉羅德海洋隊進行「亞洲門戶交流賽」，預計將於11日至12日展開，由石垣市政府擔任主辦，前兩年因為疫情取消，今年決定重新舉行，這次除了球員，球團也派出6名樂天女孩前往日本應援，包括林襄、十元、宋宋、穎樂、雅涵及熊霓，日本的體育媒體《Full-Count》特別為此撰文，介紹林襄有超過145萬人追蹤，且在日本已經有死忠粉絲，誇讚她男女通殺。

《Full-Count》不吝嗇誇讚林襄的外貌和火辣身材，在標題中以「天使」形容她，更表示擁有超反差的性感曲線，狂讚她是「異次元等級」，在接受專訪時，林襄錄了一段狐狸舞，只見她穿著啦啦隊服大跳手勢舞，表情有些害羞，不過仍然露出甜美笑容，可愛模樣獲得20.6萬次觀看。

超高人氣的林襄去年也透露有進軍日本的打算，將與知名雜誌推出寫真，她出席簽書會時被問到會不會說日文，回應只會一兩句，同時透露自己有在學日文，讓不少日本粉絲期待她進軍日本的那天。