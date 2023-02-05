前新竹市長林智堅因台大、中華大學論文抄襲案，遭撤銷碩士學位而提起訴願，其中中華大學的部分，已遭教育部駁回。國民黨台北市議員徐巧芯認為，林智堅的事情再繼續延燒下去，民進黨2024年真的是「前途未卜」。

徐巧芯今(5日)在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，台大學倫會比中華大學還要嚴謹，因為社會關注的程度更大。台大當時召開記者會，宣布撤銷林智堅學位的時候，甚至PowerPoint一頁一頁講，是從哪裡抄的，還有調查的過程，可說非常嚴格。

徐巧芯接著指出，調查員余正煌去參加台大學倫會，等於是二次口試，比如被問到是從哪裡引用資料？就跟論文口試一模一樣，當余正煌滿身冷汗走出去，等於再經歷一次嚴厲的口試，林智堅敢去嗎？林智堅去了一次中華大學學倫會，一出來就說老師都對他很不客氣。現在才知道，原來老師只是問他，統計軟體叫什麼名稱？他自己回答不出來，還嫌老師不客氣。

徐巧芯甚至預測，林智堅的事情讓整個2022年選戰延燒，若再繼續延燒下去，民進黨2024真的是前途未卜。