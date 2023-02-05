台中南天宮在今（5）日元宵節舉辦過火祈福法會，其中最吸睛的是12輛昂貴跑車在現場讓法師作法，祈求行車平安。（翻攝自南天宮臉書）

台中南天宮在今（5）日元宵節舉辦過火祈福法會，其中最吸睛的是12輛昂貴跑車在現場讓法師作法，祈求行車平安。（翻攝自南天宮臉書）

台中南天宮在今（5）日在元宵節舉辦過火祈福法會，其中最吸睛的是12輛昂貴跑車在現場讓法師作法，祈求行車平安；法師會點燃「過運福壽金」從車頭畫咒到車尾，最後向關聖帝君三拜稟報，即完成儀式；難得在宗教活動見到整排名車現身，大批民眾在現場爭相拍照圍觀。

據了解，南天宮以前就曾舉辦多次車輛過火儀式，除了新車外，二手車、事故車都可以參與，讓駕駛能上車一路平安、行駛順利，事故車則能藉此清除壞能量，作法方式是法師手持燃燒的「過運福壽金」，從車頭開始唸祈福咒、畫平安印到車尾，最後再回到車頭，燃燒完後再向關聖帝君三拜稟報。

據了解台中南天宮於民國41年建廟，先修正殿，42年完成前殿，主祀關帝聖君，當時為台中市最大的關帝廟，民國69年另建基層六樓、高達一百四十六尺的聖帝大神像，73年完成後，從遠處便可看到這座聳入雲天的神像，而成為南天宮的標誌。

台中南天宮在今（5）日元宵節舉辦過火祈福法會，其中最吸睛的是12輛昂貴跑車在現場讓法師作法，祈求行車平安。（翻攝自南天宮臉書）