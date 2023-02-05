行政院長陳建仁甫上任卻深陷論文抄襲與借調爭議，被外界狠酸「戒不掉」49萬元月薪，捨不得辭掉中研院職位。台大醫院院長吳明賢近日在政論節目說陳建仁在3個領域的成就是世界級的，其中就包含「發現」台灣烏腳病的元凶是地下水含砷，被學者指正仍發文稱「不信公理喚不回」。胸腔科名醫蘇一峰對此強調，台灣前十篇烏腳病國際論文其實都不是陳建仁發表，陳建仁自己1988年的論文也必須要引用大量前人的貢獻。

台大政治系副教授彭錦鵬3日在臉書發文指出，吳明賢受訪表示，陳建仁在三個領域的成就是世界級的。第一個領域提到，陳建仁「發現」台灣烏腳病的元凶是地下水含砷。彭強調，這句話不但錯誤，連陳建仁本人都不會承認。因為陳建仁在口述文章中，都已經清楚說出我們這一代人都還記得的，「發現」烏腳病的來源是砷的學者是陳拱北、曾文賓和吳新英等人。「吳院長，你錯了，請趕快更正吧！」他直言，「發現」這兩個字在學術界的使用，是需要非常非常謹慎的。

「不信公理喚不回。」吳明賢幾乎在上文發表10分鐘內就發文提到，這些別有用心的移花接木者不知道台大烏腳病研究的傳承，由陳拱北和曾文賓帶領，代代傳承，至陳院士集其大成，且在世界上大放異彩，特別是砷的研究。

蘇一峰4日則發文質疑，到底誰是台灣烏腳病之父？台灣烏腳病醫療紀念館，講的烏腳病之父怎麼不是陳建仁？台灣前十篇烏腳病國際論文，其實都不是陳建仁所發表。烏腳病在台灣發現已經有很長的歷史了，台灣烏腳病紀念館紀念的是1960年無償幫忙治療烏腳病的王金河醫師夫婦。

蘇一峰指出，最早的台灣文獻發表在1961年後陸續發表，1986年的這篇論文回顧了之前的文獻，總共引用了十篇論文，此時陳建仁院長的研究都還沒有橫空出世！而且陳建仁自己1988年的論文，也必需要引用一大堆前人的貢獻，證明前人的努力貢獻

蘇一峰強調，公衛專家陳建仁院長對烏腳病貢獻巨大，接續前人的研究，但是防制烏腳病的醫師老前輩還很多。忽視且跳過這些前輩醫師學者的付出，就尊公衛陳院長為發現烏腳病，恐怕又是個不太適合的造神大內宣了。他認為，只有提出「陳建仁在烏腳病的重要貢獻良多」，這樣形容就很正確。