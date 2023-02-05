駐美代表蕭美琴近期將返國述職，而副總統賴清德接任民進黨主席後，被認為民進黨2024總統候選人已定於一尊，近期傳出駐美代表蕭美琴是最有可能的副手人選，堪稱是最強的組合。民進黨新潮流立委邱志偉披露，目前私下討論只出現過蕭美琴一人，並未有第二人選出現。

根據《中評社》報導，民進黨新潮流立委邱志偉4日接受訪問表示，黨內私下有討論過賴清德若參選2024未來搭配人選的問題，目前私下討論只出現過蕭美琴一人，並未有第二人選出現。他也說，蕭美琴是黨內中生代，又是女性，加上經營美國關係是非常適合的副手人選，和賴清德有互補性。

邱志偉直言，蕭駐美表現突出，跟賴清德互動絕對沒問題，是互補性很高的副手人選。台灣對外關係以美國為重，蕭美琴處理對美關係這麼好，是一個很好的人選，又是女性專業，是一個好人選。

黨內是否討論過其他副手人選？邱志偉坦言，目前只有聽到蕭美琴是副手討論人選，沒有出現其他人選。而黨內大概4、5月才會提名2024參與大選的人，屆時才會正式討論副手人選，目前很多黨內人事私下討論。