「港澳台青年文化嘉年華」4日在成都舉行，港澳台特色美食一條街，呈現當地特色小吃。（照片由主辦單位提供）

「港澳台青年文化嘉年華」4日在成都舉行，中華傳統民俗舞龍舞獅表演。（照片由主辦單位提供）

今天是農曆正月十五元宵節，在成都寬窄巷子，一場別開生面的「港澳台青年文化嘉年華」4日拉開序幕，舞雄獅、捏糖人、辦流水席、跳台灣電音三太子，在四川的港澳台青年紛紛拿出絕活手藝，以精彩紛呈的非遺表演和獨具特色的港澳台美食展示，鬧元宵、慶佳節，傳承中華傳統文化，留住濃濃的年味。

近百名港澳台代表人士及青年朋友參加活動。在啟動儀式上，香港青年榮非、文志煒、台灣青年秦健庭、莊慈芯，分別代表港澳台青年朋友分享根扎四川、逐夢巴蜀、成就夢想的故事。

隨後，一道道香氣撲面、色味俱全的港澳台特色美食以流水席方式逐一呈現，在精心營造的山川美景中，寓意立春迎新的「五辛盤」，表達對新年新征程的期待、對未來欣欣向榮的美好祝福。港式蝦餃、台灣鹹酥雞、葡式蛋撻、咖哩魚蛋，玲琅滿目的道地美味讓人唇齒留香，新年的幸福甜美從舌尖淌進心間。

在動感歡快的節奏中，巨型木偶哪吒裝扮成跟隨現代潮流電音熱舞的「三太子」，剛剛亮相就緊緊抓住在場人們的眼球，博得陣陣叫好。除了精心準備的音樂表演、非遺文化體驗、元宵燈籠彩繪及猜燈謎等，現場還組織了30多個港澳台特色市集，邀請廣大市民和遊客一同參與，在熱鬧歡快的氛圍中，共迎傳統佳節。

台灣青年李偉國是活動組織者之一，今年已是在四川創業的第6個年頭。他希望通過潮味十足、年輕人喜歡的方式，讓身在天府的港澳台青年聚在一起，拉進彼此距離，傳承中華傳統文化，分享逐夢故事，凝聚起同心共築「中國夢」的青春力量。

四川省香港商會、成都市台灣同胞投資企業協會負責人表示，將進一步發揮橋梁紐帶作用，調動在四川投資的港澳台企業積極性，為港澳台地區青年來川提供更多考察、實習、就業機會，吸引廣大港澳台青年逐夢大美四川。

本次活動以「致敬青春．逐夢天府」為主題，由四川省台灣同胞聯誼會、四川省港澳台僑人士聯絡服務中心、四川中國和平統一促進會支持舉辦。

四川省委統戰部副部長文甦出席活動並致辭，表示元宵節凝聚著中華民族共同的價值追求、折射著千百年來積澱的文化認同、承載著人們對美好生活的嚮往追求。希望通過本次活動，讓港澳台青年們在輕鬆的氛圍下，在熱鬧年味裡，在濃濃的親情中，增進彼此瞭解，加深相互友情，把心留在天府，把根深植中華。