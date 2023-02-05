新任文化部長史哲一上任，天天到台北國際書展報到，他在今天下午的閉幕式上致詞表示，今年的書展如同一場「盛大的文化重逢」，他也特別感謝波蘭主題國的代表團，「在稍微有一點世界局勢緊張的情況下，我們其實並不孤單，我覺得這也是讓我們給予很溫暖的回報。」

史哲表示，書展因疫情停辦了兩年，去年則是在年中舉辦，今年的參觀人次達50萬人，是去年的兩倍，「我覺得數字背後更重要的其實是大家因為無懼已經開始進入疫情後生活，所以你看到的其實真的是看到擁抱、交流的重逢，我覺得這是一個最重要文化力量的展現，因為文化是需要大家互動的，疫情阻止大家的互動，也關起了國門，所以這次從國際交流就是一個很重要的文化重逢，而這個文化重逢應該是整體疫情後文化振興的開始，也是最重要的起點，我以我才把他註解叫做文化重逢。」

史哲說，他才剛就任文化部長，難免焦慮和不安，但很幸運地遇上書展，有沉澱的機會，「大家看到我來不只是買書，主要是我參與非常多場的沙龍，對我這幾天不安、焦慮產生非常療癒、治療的作用，應該是提供給整個社會，我們其實透過文化，其實就是建立我們的自信，讓我們真正能夠思考和明辨，這個是一場社會大的療癒過程。」

由於史哲過去曾主修雙簧管，媒體詢問他演奏音樂是否也能紓壓？他則表示，他最近沒有演奏樂器，而是選擇閱讀，他認為閱讀不要有目的性，就能產生一種陪伴的功能，成為生活的一部分。