高樹鄉蜜棗評鑑5日登場，冠軍由46歲梁立定獲得，他是2度奪冠，開心之餘更感謝公部門幫他推廣賣蜜棗。（謝佳潾攝）

屏東高樹鄉蜜棗種植面積350公頃，因位處水源保護區，所以種出的蜜棗大如蘋果、清脆多汁，為此，鄉公所年年舉辦蜜棗評鑑比賽協助農友行銷蜜棗，今年的評鑑5日登場，冠軍由46歲梁立定獲得，他是2度奪冠，開心之餘更感謝公部門幫他推廣賣蜜棗。

梁立定是土生土長高樹人，年少時曾到嘉義縣從事美髮工作，但後來發現自己不適合這個行業，便返鄉從農。梁立定說，父母一直以來都在種菸草，但當他回家接手時，適逢政府下達菸草種植禁令，所以他就改種蜜棗，完全從零開始學。

為種出優良蜜棗，梁立定曾到屏東農業大學、農改場等地上課，經過多次失敗、跌跌撞撞後，現在成為高樹蜜棗王，多年來參加各式蜜棗比賽獲獎無數，今年更2度榮獲公所舉辦的蜜棗評鑑冠軍。

梁立定對種蜜棗很有想法，他說，他種了台農13號「雪麗」、高雄8號「珍寶」、高雄12號「珍愛」、高雄11號「珍蜜」等4種蜜棗，而會種這麼多品種就是為了調節產季、延長採收時間，除從農曆年前到農曆年後都能上市外，也能避免受氣候影響造成全園損失。

高樹鄉長梁正翰表示，高樹因在水源保護區、日照充足、早晚溫差大，且農民不斷努力改良栽培技術，生產的蜜棗肉質清脆、多汁、甜度高，現在高樹鄉的蜜棗正值嚐鮮期，在消費市場始終保有極高評價。