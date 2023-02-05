BWF在泰國舉行的大師賽，台灣一、二哥周天成、王子維皆未出席，因此林俊易成為本屆賽會男單排名最高的寶島選手，而他也沒辜負的球迷期望，陸續擊敗西本拳太、石宇奇等名將，最終在冠軍戰中直落二拍下香港一哥伍家朗奪冠，林俊易在比賽中不斷上演犀利重扣外，他在第2局的一次精彩美技，更被放上了BWF（世界羽聯）的官方推特並發文盛讚：「好驚人的反應！」

這座冠軍也是林俊易個人生涯第2度在超級賽奪魁，上一次則是在同為300等級的2019年美國公開賽，當時林俊易在冠軍賽以21比10、21比13擊敗泰國選手坦農薩克（Tanongsak Saensomboonsuk）收下勝利，該站台灣選手有著搶眼表現，李哲輝／許雅晴拿下混雙冠軍，而該年才合拍成為搭檔的「麟洋配」王齊麟／李洋則是獲得亞軍。

原本籤表與林俊易在同一個小區的頭號種子昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），不過他選擇退出本屆賽事，昆拉武特在上月的印度公開賽爆冷擊敗現任球王安賽龍（Viktor Axelsen）封王，少了一大威脅的林俊易也順利闖進最終決賽。在這場交手伍家朗的冠軍賽中，首局林俊易以5比10落後，但進入技術暫停後急起直追，林俊易成功將比分扳平為12平，此後雙方持續糾纏，林俊易在18比17時連拿3分，順利取得聽牌權。

第2局在5比4領先的情況下，林俊易與對手展開多拍來回，伍家朗一記小球放得相當貼網，林俊易只能同樣以放小球作為回擊，卻被伍家朗成功預測行動反擊，不過林俊易馬上舉起拍子封阻來球，竟成功將球送回對手半場，反應不及的伍家朗只能勉強將球回擊過網，林俊易沒有放過這顆機會球，以強力扣殺結束這漫長的攻防。