33歲女星林芊妤（Coffee），擁有亮眼外型和惹火身材，被封為「港版瑤瑤」，熱愛健身的她，即使已是一個孩子的媽，依舊維持凹凸有致緊實健美曲線，不過近日她曝光舊照，和現在模樣差很大，引起熱議。

林芊妤在社群透露，自己以前最怕的就是出國旅行後的身形，每次都會胖個10幾磅，並曬出過去旅行後，出席活動的照片，只見她當時和現在相比，臉蛋和身材都較為圓潤。

不過她也透露近年來因為開始運動，慢慢累積身體肌肉，所以現在去旅行不管怎麼吃不運動，還是可以維持同樣身形，因為代謝快的關係，這幾年身材也沒有反彈的情況。

林芊妤過往身形和現在差很大。（圖／取自林芊妤IG）

而網友見狀也直呼「運動真的可以改變一個人」、「太勵志了」、「好似兩個人」、「一切都是努力的成果」，但也有不少人認為她以前的樣子也很好，「以前肉肉的也好漂亮」、「其實之前是baby fat」、「舊照片也很美啊」。

林芊妤2014年因和富少男友被拍到進殘障廁所半小時，讓她事業一度重挫，之後轉為健身型Youtuber，健美身形獲得不少人追捧，讓她人氣飆漲，還連續4年奪得YouTube十大熱門影片獎。