遭竊屋主的家中寵物監視器剛好拍下小偷犯罪身影。（翻攝畫面）

春節欠債闖空門得手4萬，寵物監視器全都錄變裝也沒用。（警方提供）

39歲張姓男子過年欠債，心生歹念，從新北市到台北市大直萬豪酒店附近的民宅找偷竊目標，大年初六找到一處國宅1樓，破壞外層紗窗，後推開窗戶進入室內行竊4萬多元現金得逞。屋主當時返回南部過節，家裡寵物監視器拍下張嫌偷竊身影，警方擴大調閱監視器，發現他得手後還到附近花圃變裝再繞路逃逸。北市警中山分局循線在2日拘提他到案，但4萬多元已花光，訊後依加重竊盜罪嫌送辦。

中山分局大直派出所員警日前接獲轄區民眾報案，稱年節期間家中遭竊。住在國宅1樓的被害屋主告訴警方，全家人年節返鄉回南部過節，回家時發現家中遭竊，財物損失約新台幣4萬餘元現金，警方立即組成專案小組偵辦。屋主還提供家裡寵物監控拍下小偷身影的畫面，張嫌偷竊時也渾然不覺。

警方追查發現，竊嫌先破壞該國宅1樓外層紗窗，後推開窗戶進入室內行竊，行竊後步行至附近巷弄變裝，將羽絨外套換成長袖外套，刻意走小巷弄，規避路口監視器，企圖製造斷點，增加查緝難度。

警方發現，他先騎車停在萬豪酒店附近的草叢邊，再步行至附近民宅找目標，挑1樓、門窗較容易侵入的住宅闖空門。他得手變裝後又返回騎車離去，警方以車追人掌握身分，2日至張嫌新北市住處埋伏，將其緝捕到案。曾有竊盜、毒品等前科的張嫌坦承犯行，表示因過年欠債缺錢，遂隨機找目標行竊。據了解屋主家中還有外幣、包包，但他都沒偷，專挑新台幣現鈔。

大直派出所長周仲德說明案情。（翻攝畫面）

中山分局提醒，民眾外出時應注意大門是否上鎖；外出時隨身貴重財物應置於包包內袋或褲子前方口袋，勿將財物留置車上以免讓宵小有機可趁。另全家出遠門時也可向轄區派出所申請舉家外出服務，警方加強住家周遭巡邏，維護安全。

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