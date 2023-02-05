宜蘭一名讀幼稚園的5歲女童小芳（化名）某次在校外教學時對同學家長說「我有吃過香腸」，家長細問之下，小芳才說是「男生的香腸」，警方介入調查得知小芳遭母親男友威脅親舔生殖器，否則就挨打，法官一審判刑8年，但二審時法官認為親舔行為僅構成「猥褻」非「性交」，改判3年4月。

判決書指出，男子6年前與小芳母親交往，同居在花蓮縣吉安鄉後又搬到宜蘭，男子4年前某日在樓梯間，拉下褲子用雙手握住小芳肩膀，命令小芳親吻及舔其下體，小芳因擔心男子會打罵她因此造做，小芳後來告訴母親，母親竟未報案，後來她無意間告訴幼稚園同學的家長，對方才報警告知園方。

該名家長證稱，當時幼稚園辦校外教學，小芳在吃午餐時看見桌上有香腸合雞腿，突然開口說「我跟你講，我有吃過香腸」，還說是「男生的」，他當時對小芳說應該要拒絕，小芳則說「不要，他會打我，我只好做」；而男子則辯稱一切說詞都是小芳母親誘導的，全是為了搶2人的兒子監護權。

不過法官認為小芳對於男子的行為均能詳細描述，稱男子以毆打管教要脅她親舔「尿尿的地方」至少10次，小芳多次審裡時均能描述相同內容，證時所言不假，男子一審遭判8年，但二審法官認為小芳稱親舔生殖器，是否有「進入口腔」未可知，因此判斷僅達猥褻，未有「性交」犯意，因此依改依強制猥褻罪，改判3年4月徒刑。可上訴。