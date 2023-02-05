推動台灣國的深綠黃國華，趁蔡英文陳建仁來桃園視察表達意見。（圖／中評社）

深綠人士黃國華日前在蔡英文與陳建仁視察桃園時也到現場表達意見，黃國華表示，台灣應該要更有智慧，應該與中國大陸與美國維持等距離交往，而不是現在蔡英文政權完全偏向美方。

總統蔡英文、行政院長陳建仁與副院長鄭文燦4日視察桃園市政府社會局安家實物銀行，根據《中評社》報導，深綠人士黃國華也到現場舉旗高喊「轉型正義、不要放棄」。

《中評社》報導稱，黃國華認為，台灣應該要更有智慧，應該與中國大陸與美國維持等距離交往，目的是避免中美發生劇烈的衝突，而不是現在蔡英文政權完全偏向美方。

黃國華說，台灣跟中國大陸應該也是保持等距，不要有敵對的意識，台灣想建國若實力不夠，要想辦法保持紅線的安全範圍，確保台灣人民最大的福利。他稱「台灣國建立是2043年，還有20年，慢慢推進沒有關係」。

被問到賴清德接黨主席，是否給深綠更大期盼？黃國華說，賴清德會從意識形態先改變，也就是從教科書開始在做，鴨子劃水的動作持續做。