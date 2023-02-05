許富凱4、5日在高雄衛武營歌劇院開唱，與指揮家簡文彬互動逗趣。（衛武營國家藝術文化中心提供）

金曲台語歌王許富凱4、5日在高雄衛武營歌劇院舉辦大玩樂家2「洪一峰x簡文彬x許富凱跨樂衛武營音樂會」。許富凱首場演出會後座談會，意外透露父親目前正在加護病房，第2場演出過程數度激動淚崩，他後台受訪透露，72歲父親因病突然在家倒下送醫急救，現在狀況不樂觀、隨時有可能離世。

他表示，「目前是腦死，比植物人還要嚴重，用呼吸器維持生命，但耳朵還是有聽覺，每天都放著我的歌給爸爸聽」，並難過說，農曆大年初八正忙練唱，突然收到爸爸的朋友傳來爸爸在家中被急救的畫面，馬上趕回高雄旗山老家陪伴家人，十分煎熬。

他近日誠心祈禱，嘗試所有的宗教、拜拜儀式，希望奇蹟出現，不過醫生安慰說，家人要調適心態接受，而不是一直綁著他，他坦言現在用祝福的方式看待父親病況，「萬一他不在，我說服自己，他會在另一個世界當天使。」

爸爸病倒後，他無法好好吃飯、睡不好，夜深時都在哭泣，至今瘦了3公斤，直言很敬佩堅強的母親，早已看淡生死，「我媽太堅強了，我睡不著，但她5秒就睡，謝謝我媽媽，不用我們家擔心她。」

他開唱前，有去醫院探視爸爸，暖心握著爸爸的手，在爸爸耳邊說：「這2天，你等我演出結束，再做出你要的決定。」敬業的他，在2場音樂會上，與指揮家簡文彬及交響樂團默契合作，呈現精采表演，第二場唱到〈舊情綿綿〉、〈愛常常喜樂〉時，他淚灑舞台，強忍情緒完成演出，粉絲送上熱情掌聲，他事後表示，在台上想到太多事情，算是情緒的宣洩，眼淚就不自覺噴出來。

他這幾天隨身攜帶爸爸在4年前寫給他的毛筆信，似乎爸爸隨時都陪在身邊，隨後笑說，在信中爸爸承諾與媽媽會把自己身體照顧好，豈料爸爸如今卻住加護病房，許富凱幽默吐槽，「爸爸直接打臉」。

今日演出結束後，他留在高雄3天陪伴親人，隨後回台北進行舞台劇排練、節目錄製等工作。35歲的他從小與父母感情深厚，感謝爸爸發掘他歌唱天賦，父母從小開車載著他四處比賽，累積豐富經驗、學習歌唱技巧。

孝順的許富凱，出道成名後，花許多時間陪伴家人，帶著父母出國旅遊等，慶幸有與父母等家人一起拍攝全家福，同是爸爸最開心的事，他感性呼籲，大家要趁父母親都還健在時，一家人多拍照留念，留下美好時光。