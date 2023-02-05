高雄31歲馮姓女子上月底於左營高鐵站，與羅姓男子交易價值900萬元虛擬貨幣泰達幣遭詐，羅男得手後藉機「尿遁」，與同夥許姓男子搭計程車逃逸。警方獲報後展開追查，今日稍早傳出羅、許男2人於北部遭逮，詳細情形待鐵路警察局高雄分局說明。
時間回顧到1月30日深夜11時許，馮女與羅男相約到左營高鐵站內的售票處旁交易，以1比32的匯率，將28萬1251枚、折合新台幣900萬元的泰達幣轉入嫌犯的帳戶。羅男見虛擬幣轉入後，就藉機「尿遁」，與許男搭計程車離開現場。
馮女等許久都未見人回來，才驚覺受騙上當，前往左營分局博愛路派出所報警求助，左營警方受理後，經調查發現，嫌犯搭乘計程車稍早還有接受盤查，但當時員警尚不知曉案情，僅抄錄司機資料後放行。
後續左營分局也依規定轉交給鐵路警察局高雄分局偵辦，今日傳出警方於北部逮到羅、許男2人，詳細情形待警方說明。
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