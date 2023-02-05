近幾年「單身經濟」在市場崛起，越來越多餐飲品牌紛紛推出單人也可以享用的美食，像是韓國八色烤肉在台推出一個人就可以吃的韓式烤肉、台中外帶烤鴨店「鴨棧」，也有單人烤櫻桃鴨套餐。王品集團旗下5大鍋物品牌，後疫「食」代持續深耕「單身經濟」市場，訴求一個人也能吃好吃巧。其中「嚮辣和牛麻辣鍋」即日起推出全新個人即享鍋外帶外送，提供麻辣湯底、蒜香老母雞湯、蔬食獨享鍋等，自取外帶價格168元起。

曾榮獲網友票選最愛和牛麻辣鍋吃到飽的「嚮辣和牛麻辣鍋」，2月起推出個人獨享鍋，湯底包括精選多種辛香料與牛油、豚大骨熬製的正宗川味麻辣湯頭、濃醇湯頭鮮甜有層次的蒜香老母雞湯，可搭配安格斯黑毛雪花牛或脆皮豬五花；即享鍋附贈鴨血豆腐、青菜等十幾種佐料，可加價升級肉量加倍。另外考量到台灣有不少吃素的民眾，「嚮辣」也推出蔬食獨享鍋，吃得到高麗菜、杏鮑菇、南瓜等多種時蔬，讓茹素的民眾也能大飽口福。「嚮辣」外帶即享鍋主打便利平價，自取外帶價168元起，業者預估將帶動品牌月營收成長5％。

「和牛涮」推出爆肉丼飯系列，包括黑咖哩牛丼飯、和牛壽喜燒丼飯、豬肉壽喜燒丼飯。(王品集團提供)

網路票選第一名牛奶鍋的「聚日式鍋物」，外帶個人獨享鍋提供北海道昆布雪花牛肉鍋、札幌牛奶雪花豬肉鍋、激辛麻辣雪花牛肉鍋等鍋物。和牛火鍋吃到飽品牌「和牛涮」則推出爆肉丼飯系列，業者將店內必吃招牌和牛黑咖哩做成丼飯，還推出和牛壽喜燒、豬肉壽喜燒丼飯，也能加購肉量，滿足肉肉控們的吃肉渴望。

「青花驕」專為外帶特製麻辣粉條鍋，是內用吃不到的隱藏菜單。(王品集團提供)

「尬鍋」剝皮辣椒即享鍋，湯頭微辣，鮮甜開胃。(王品集團提供)

訴求精品麻辣鍋的「青花驕」專為外帶特製個人餐，像是麻辣粉條鍋、麻辣燙都是內用吃不到的隱藏菜單。而台式潮鍋「尬鍋」則有剝皮辣椒即享鍋、剝皮辣椒雞湯麵線，湯頭清香微辣超開胃。另外還推出經典台味餐盒，有蔥油雞、三杯雞、銷魂雞肉等多樣主餐選擇，滿足多樣化的客群需求。