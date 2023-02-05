前新竹市長林智堅中華大學碩士學位撤銷訴願案，被教育部駁回。前民進黨立委郭正亮表示，如果訴願確定，副總統賴清德可能將林智堅開除黨籍。YouTuber桃園孫先生5日起針對「前民進黨立委郭正亮預言賴清德為了選情會開除林智堅黨籍。請問您怎麼看？」進行網路民調，高達74%網友認為賴清德不敢開除林智堅黨籍。

YouTuber桃園孫先生5日起針對「前民進黨立委郭正亮預言賴清德為了選情會開除林智堅黨籍。請問您怎麼看？」進行網路民調，截至5日晚上7點20分，已有4885人投票。有74%網友認為賴清德不敢開除林智堅黨籍；23%網友則認為賴清德敢開除林智堅黨籍；選其他意見的有1%；2%則表示沒意見。

網友紛紛表示，「我笑你不敢啦」、「頂多停權，風頭過了再恢復」、「要開除尖尖，也是他自己先拿到門票」、「他還要看蔡EE的臉色」、「喊爽的」、「為了選情沒有什麼不敢的」、「林智堅是小英男孩，賴清德敢嗎？」

還有網友認為，「開不開除，他家的事。2024選舉照樣不投，綠民X黨，台灣這幾年受夠了。立法院過半數的綠民X黨立委，國人滿意他們在立法院的表現嗎？」