蔡英文總統出席2023台灣燈會點燈儀式。（翻攝自台北市政府YouTube直播）

2023台灣燈會睽違23年重返台北，更是新冠肺炎疫情解封後的第1場國際大型活動。蔡英文總統與行政院長陳建仁、台北市長蔣萬安一同點燈，蔡英文致詞時指出，這麼多年來，台灣燈會在每一個縣市，都結合在地的文化特色，展現出當地獨特的歷史和城市魅力，是中央、地方合作的成果，也吸引許多國際觀光旅客來到台灣。她鼓勵民眾到各縣市燈會逛逛，一起振興國內旅遊並促進消費。也希望新的一年，從中央到地方不分黨派團結合作，一起回應人民的需求，共同為台灣努力。

包括總統府資政葉菊蘭、行政院長陳建仁、交通部長王國材、法務部長蔡清祥、客委會主委楊長鎮、行政院發言人陳宗彥、文化部次長李連權、內政部次長花敬群、臺北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、前臺北市長柯文哲及各國駐臺使節代表今晚都出席台灣燈會活動。

蔡英文表示，台灣燈會是從2001年開始走出臺北，輪流到全臺灣各個縣市舉行。透過這樣的設計，把資源帶到每個城市，也更能帶動地方的發展。這麼多年來，我們已經看到臺灣燈會在每一個縣市，都結合了在地的文化特色，展現出當地獨特的歷史和城市魅力，也吸引許多國際觀光旅客來到台灣。

她認為，台灣燈會經過多年的努力，已經成功被打造成為一個行銷台灣的重要品牌。今年是睽違23年後，重新回到臺北舉行。「2023台灣燈會在台北」，回到最初的起點，也代表一個嶄新的開始。台灣已經做好準備，歡迎全世界的旅客來到台灣。

今年的台灣燈會共有四大展區，分散在台北市的12個行政區，每一區都有驚喜。主燈「玉兔壯彩」是由知名藝術家李明道所創作，以臺灣的晶圓產業為概念發想，並邀請奧運金牌選手郭婞淳參與設計。

蔡英文指出，看到這隻兔子，大家可能會覺得很眼熟，因為藝術家用特別的技術，在機器兔的臉上，呈現出郭婞淳的笑容，真的非常有創意。

她說，這次展出結合在地文化和創新科技，很多城市的建築跟景觀都成為燈展設計的一部分，非常特別。像是東區商圈的「光展區」，裝置藝術家陳普先生打造了12米高的《future shuttle未來．穿梭．兔子洞》，象徵通往無限想像的通道，大家在遠東SOGO門口就可以看到，真的很吸睛。

其他展區也有許多來自國內外的藝術家展現巧思，蔡英文表示，這場燈會也展現了中央和地方共同合作的成果，她要感謝主辦單位及策展團隊的努力。經過這麼多年來，台灣燈會在許多不同的縣市進行巡迴，現在每個縣市也都發揮在地特色，舉辦非常豐富的燈會活動。大家逛完台北的台灣燈會，也可以到各縣市的燈會逛逛，一起來振興國內旅遊，也促進消費。

她強調，今天大家聚在一起進行點燈儀式，希望新的一年，從中央到地方不分黨派團結合作，一起回應人民的需求，共同為臺灣努力，相信一定能眾志成城，團結共好，也祝福大家元宵節快樂。