台北一名華僑男子3年前追求女子小芳（化名），開出每個月15萬價碼，讓小芳幫他打掃家裡，但後來因追求未成，他竟在群組罵小芳是「飯局妹」，還說她每4小時1萬2千元；法官認為「飯局妹」仍屬正當職業之一，難認男子有貶低意味，最終盼男子無罪定讞。

男子3年前因追求小芳未成功，竟在微信Wechat的朋友群組中發言稱「飯局妹離開這個群組了」，稱小芳已經化名稱做「Angel」，以每4小時1萬2千元之價碼從事飯局妹，還說「You can book Angle anytime through an agency」，遭小芳提告加重誹謗罪。

法官審酌男子先前見小芳經營的Airbnb受疫情影響生意不好，繳房租壓力大，他因此稱能給小芳「基本家用」每月15萬，而小芳要幫他打掃家裡、洗衣服等；法官認為該工作與「飯局」相似，均不用花太多勞力，卻可有高額收入，因此男子稱小芳做「飯局妹」是有其理由。

此外，法官認為「飯局小姐」是指在高級私人聚會等社交活動中參與或提供服務，屬眾多合法正當行業之一，為因應社會需求而生，是極具臺灣本土在地特色的職業名稱，在商界、政界等交誼餐會中屢屢可見，不認為男子的說法有貶損個人人格的意思，最後判處男子無罪，全案確定。