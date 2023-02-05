國民黨立委王鴻薇今(5日)公布，竹科管理局已針對前新竹市長林智堅的中華大學論文抄襲案提告，PTT後鄉民聞訊大酸「真的被民進黨拋棄了」。臉書粉專「不可能我二弟天下無敵」對此表示，意思是「老闆娘」在1126票開出來，選後一個月就授意或放行出手切割止血了。從另一個角度看，如果蔡政府要對此辯護的話則可以解釋為：為避免行政單位影響選舉，所以竹科管理局選後才提告。網友則酸「看完風向了才要提告」。

王鴻薇提到，她出任立委後，要求竹科管理局一定要在時限內提告，避免林智堅躲過應有的法律追溯，而竹科管理局具體回覆她，去(2022)年12月30日已向新竹地院遞交民事起訴狀，今年1月3日也已向新竹地檢署提出刑事告訴狀。PTT鄉民也狠酸林智堅「真的被民進黨拋棄了，可憐哪！」

「現在不只是行政院教育部，連行政院國科會也有出手。」不可能我二弟天下無敵指出，林智堅論文抄襲案，隸屬於行政院國科會的竹科管理局爆出已出手提告。有趣的是，竹科管理局是在去年12月30日向新竹地方法院遞交民事訴狀，今年1月3日向新竹地方檢察署提出刑事訴狀。

他強調，意思是「老闆娘」在1126票開出來，選後一個月就授意或放行出手切割止血了。從另一個角度看，如果蔡政府要對此辯護的話則可以解釋為：為避免行政單位影響選舉，所以竹科管理局選後才提告。

網友酸「是卯起來轉移焦點，另外的弊案才不會有人攻擊」、「太舒服了吧？希望得到法院認證」、「竹科管理局看到林智堅差不多要落難了才要提告！牆頭草」、「到底是內鬥棄堅？還是曲線救堅？」、「阿通師下台後才告？尚書大人真機靈」、「看完風向了」。