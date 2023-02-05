武廟廣場及分布在市中心各處的指標性炮城，四周道路早已被民眾擠爆。（張毓翎攝）

全台元宵節2大民俗活動「北天燈、南蜂炮」中的台南鹽水蜂炮，今年分成2天進行，今天適逢假日，讓鹽水大街小巷擠滿人，湧入的遊客預估至少20萬人，晚間市中心數十座炮城陸續施放，瘋狂四射的蜂炮畫出一道道光線，伴隨五彩繽紛的高空煙火，現場民眾不斷驚呼，享受蜂炮的刺激感。

神轎出發前，施放煙火瀑布，引起現場民眾驚呼連連。（張毓翎攝）

為期2天的鹽水蜂炮，今天最後一天，神轎隊伍白天前進茄苳腳鎮安殿、新營工業區平安遶境；晚間，朝琴路、中正路等鹽水市中心布滿數十座炮城，包含規模較大的「福南宮炮城」、「廣福軒炮城」、特殊造型的王船炮城及4座「大展鴻兔」主題炮城接力施放，武廟將隊伍規畫5條路線進行犁蜂炮。

武廟廣場及分布在市中心各處的指標性炮城，四周道路早已被民眾擠爆。（張毓翎攝）

武廟廣場及分布在市中心各處的指標性炮城，四周道路早已被民眾擠爆，從高處遠遠望去人山人海，神轎隊伍晚間7點左右從武廟出發時，廣場上的炮城、煙火瘋狂四射，民眾舉起手機和相機狂拍。重頭戲的4座主題花燈炮城，將於晚間9點在鹽水國中操場施放，為蜂炮迎來活動最高潮。