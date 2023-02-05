大陸女星徐冬冬因35E上圍和性感身材被封為「大陸第一美胸」，她擁有朝鮮族血統，早年拍攝性感寫真出名，後進入演藝圈，拍攝《西虹市首富》、《余罪》、《天龍八部》等等影視劇，近日她曬出自己的舊照，與現在相比圓潤了好幾圈，讓許多人驚訝原來她還胖過。

徐冬冬2月4日在微博發文：「145斤左右時助理時期的我，第二張是108斤現在的我。」徐冬冬第一張圖是145斤（約72公斤）時期，只見她穿著藍色無袖洋裝，兩條手臂很有肉感，臉蛋給人清秀的感覺，皮膚那時候就很白皙了，現在徐冬冬54公斤，手臂上的蝴蝶袖全掉光，臉蛋也變成瓜子臉，美胸沒有隨著瘦身消失，火辣身材令人羨慕。

徐冬冬曬出過去照片。（圖／微博）

貼文曝光後引來網友留言：「我覺得第一張更好看啊」、「越來越美啦」、「胖的瘦的都美，當然瘦的更美」、「現在的身材就是最好看的」、「所以胖子都是潛力股？」、「我發現妳之前胖的時候臉也不會很圓的呀，也還是可以看出來是美人」、「姐姐真的是完美蛻變了，超級有毅力的」、「胖的時候居然也不胖臉，還是很好看」。

面對許多網友詢問減肥方法，徐冬冬再發微博表示：「一定要選擇相對舒服的減肥方式，因為這不是一兩天的事情。是一生的事情。接下來我會在微博公佈我這個米飯麵條餃子狂熱愛好者的日常健身飲食護膚vlog。 」