由於鋒面通過影響，明（6）日北台灣降雨機率高、範圍廣，有局部較大雨勢發生的機率，南北則是溫差較大。氣象局表示，春季天氣變化快速，未來一周有5段式變化，北台灣時晴時雨，感受忽涼忽暖，中南部地區僅明天易有雨，日夜溫差大。

氣象局分析未來降水狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天各地天氣不太穩定，北台灣降雨機率高，下雨的範圍較廣，有局部較大雨勢發生的機率，中部及花蓮、台東也有局部短暫陣雨，南部也有機會出現零星降雨；溫度方面，雲多下雨關係，北台灣稍涼，白天高溫19到21度，中部及花東約22到25度，南部則可以來到27、28度，南北溫差較大，各地低溫約16到19度。

氣象局預測未來天氣變化。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局提醒，周二、周三（7日、8日）東北季風增強，北部、東部多雲短暫雨，中南部多雲到晴，北部、東北部整日涼冷，其他各地早晚涼、白天氣溫升；周四（9日）冷空氣減弱，西半部多雲到晴，大台北山區局部雨，東半部短暫雨，各地稍回暖。

周五、周六（10、11日）東北季風增強，北部、東部多雲短暫雨，中南部多雲到晴，北部、東北部整日涼冷，其他各地早晚涼、白天氣溫升，另外雨區是否過大仍待觀察；周日（12日）冷空氣減弱，西半部多雲到晴，北部山區局部雨，東半部短暫雨，各地回暖。