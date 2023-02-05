遠傳friDay影音擁有萬部正版授權電影、人氣連續劇，尤其是近期超夯韓劇「財閥家的小兒子」、「Ghost Doctor幽靈醫生」、「Again My Life」更是讓整體付費會員收視人口成長25％。

追劇正是放鬆心情、在家耍廢的最佳選擇，即日起至2023年2月28日止，使用悠遊付訂購「friDay影音影劇暢看90天」送價值199元的「friDay影音30天」，可以看劇看到飽。不但放假可以追劇，通勤族在通勤的空檔時間也可以追劇，每一個精彩片段都不錯過。