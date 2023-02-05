遠傳friDay影音擁有萬部正版授權電影、人氣連續劇，尤其是近期超夯韓劇「財閥家的小兒子」、「Ghost Doctor幽靈醫生」、「Again My Life」更是讓整體付費會員收視人口成長25％。
追劇正是放鬆心情、在家耍廢的最佳選擇，即日起至2023年2月28日止，使用悠遊付訂購「friDay影音影劇暢看90天」送價值199元的「friDay影音30天」，可以看劇看到飽。不但放假可以追劇，通勤族在通勤的空檔時間也可以追劇，每一個精彩片段都不錯過。
追劇儼然成為現代人的主要休閒活動之一，悠遊付與遠傳friDay影音合作推出超值訂購方案，訂購「friDay影音影劇暢看90天」597元，送價值199元的「friDay影音30天」及悠遊付現金回饋券50元，新會員再加贈悠遊付現金回饋券30元，相當於一個月看到飽只要129元。
遠傳friDay影音擁有萬部正版授權電影、人氣連續劇，尤其是近期超夯韓劇「財閥家的小兒子」、「Ghost Doctor幽靈醫生」、「Again My Life」更是讓整體付費會員收視人口成長25％。
追劇正是放鬆心情、在家耍廢的最佳選擇，即日起至2023年2月28日止，使用悠遊付訂購「friDay影音影劇暢看90天」送價值199元的「friDay影音30天」，可以看劇看到飽。不但放假可以追劇，通勤族在通勤的空檔時間也可以追劇，每一個精彩片段都不錯過。
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