人氣、買氣都回來了！台北國際書展今（5）日閉幕，總結6天展期參觀人次破50萬，較去年成長1倍，已恢復疫前水準，閱讀推廣活動成長62％，版權桌次較去年成長近10倍。

出版社業績回溫陸續開紅盤，相較去年，包括時報出版業績成長2倍，雲門經典全紀錄的《薪傳》、《底層邏輯》、講述台灣人文出版江湖的《出版島讀》等銷售數百本；大塊出版業績成長1倍，311大地震漫畫《我所看見的未來》、幾米《超級沒用的大人》、《澤倫斯基-我們如此相信》等銷售佳。

本屆書展首次規劃的文創桌遊區買氣旺，上口富業績成長3倍，以貓咪、兔子系列文創銷售佳；讀墨、凌網電子書閱讀業績也都有成長。

文化部長史哲說，今年是解封後首次全面復辦，在這些數字背後最重要的事情是人氣、買氣回來了，更重要是感動也回來了。在口罩的背後，人們還有一些恐懼，但在這次書展看到很多擁抱、暢談，以及國際交流，就像是一場盛大的「文化重逢」。

時報出版董座趙政岷指出，就參展國家或出版社家數，台北國際書展都是全亞洲最大的，且以「書」為主角，海納美食、音樂等文化展覽與體驗，今年出現許多國外親子旅客。希望未來持續發揚光大，讓台北國際書展成為「朝聖」標的。