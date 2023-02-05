新北市警察局瑞芳分局利用無人機與地面的警力共同維護天燈節的安全。（新北市警察局提供／張志康新北傳真）

新北市警察局瑞芳分局利用無人機與地面的警力共同維護天燈節的安全。（新北市警察局提供／張志康新北傳真）

一年一度的新北市平溪天燈節5日晚間登場，吸引眾多民眾爭相參與。整晚有超過1200盞天燈冉冉升空，在地面上的群眾更是摩肩擦踵。為維護現場民眾的安全，新北市警察局瑞芳分局特別結合維安警力及空拍機，強化現場的維安作業。

瑞芳警分局表示，韓國梨泰院踩踏事件發生後，便積極研擬在類似情況時如何因應。今年的新北平溪天燈節特別透過陸空維安措施來強化維安作業。

瑞芳警分局指出，除了安排新北市警犬隊在活動開始前到場安檢，針對會場及週邊搜尋有無違禁品外，同時利用空拍機針對人潮容易聚集之處加強觀測，如有發生踩踏事件前兆可能時，可以立即派遣維安警力到場紓解，避免事故意外發生。

瑞芳警分局長王耀輝表示，利用科技輔助，可以讓活動更加安全，由於遊客眾多也希望民眾到場能夠遵守現場相關工作人員指示，才能盡興安全的享受天燈之美。

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