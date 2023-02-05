一年一度的新北市平溪天燈節5日晚間登場，吸引眾多民眾爭相參與。整晚有超過1200盞天燈冉冉升空，在地面上的群眾更是摩肩擦踵。為維護現場民眾的安全，新北市警察局瑞芳分局特別結合維安警力及空拍機，強化現場的維安作業。
瑞芳警分局表示，韓國梨泰院踩踏事件發生後，便積極研擬在類似情況時如何因應。今年的新北平溪天燈節特別透過陸空維安措施來強化維安作業。
瑞芳警分局指出，除了安排新北市警犬隊在活動開始前到場安檢，針對會場及週邊搜尋有無違禁品外，同時利用空拍機針對人潮容易聚集之處加強觀測，如有發生踩踏事件前兆可能時，可以立即派遣維安警力到場紓解，避免事故意外發生。
瑞芳警分局長王耀輝表示，利用科技輔助，可以讓活動更加安全，由於遊客眾多也希望民眾到場能夠遵守現場相關工作人員指示，才能盡興安全的享受天燈之美。
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