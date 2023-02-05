是你嗎？頭獎1.3億加碼大樂透號碼開出 翻身就靠它 20:412023/02/05 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台彩大樂透頭獎連3槓，本期（2/5）適逢最後一期加開，頭獎上看1.3億。本期大樂透（第 112000022 期）獎號開出，33、05、19、42、38、25，特別號41。 （實際獎號、詳細派彩公告，仍需以台彩官網公佈為主） 許富凱練歌驚見父倒地急救 親揭病況「腦死比植物人嚴重」 民進黨主動做「這事」切割林智堅？ 媒體人還原經過：是場意外 六福村學生專屬 來遊樂園只要550元 #大樂透 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 迎元宵補財庫更要招貴人 命理師曝2時段最佳 10:252023/02/05 運勢 大熊貓「樂樂」死亡 陸駐美使館發言人：開展死亡原因調查 10:092023/02/05 國際 許富凱曝「爸爸正在加護病房」淚灑舞台 親發聲回應 12:022023/02/05 娛樂 泰國大師賽》決賽日兩組台將登場 男單林俊易直落二奪冠 16:012023/02/05 體育 我們需要更多的樂器 不要更多的武器 04:102023/02/05 時論廣場 MLB》大都會老闆願砸錢？大谷翔平續留天使機率剩5％ 13:592023/02/05 體育 坐落南科門戶 宗大敘山讓生活擁自然 04:102023/02/05 地方新聞 日本大吹懷舊風 這類商品夯爆缺貨 15:002023/02/05 財經 泰國大師賽》男雙決賽激戰 蘇敬恒／葉宏蔚直落二亞軍 17:032023/02/05 體育 他安慰「台大選校長沒有不吵鬧的」管中閔嘆：未料鬧1年 13:212023/02/05 生活 看屋筆記：台南市歸仁區佳順大順(個案＋價格分析) 08:002023/02/05 建案開箱-台南 加拿大：延長對中國包括港澳旅客入境檢測至4月5日 11:012023/02/05 國際 巨大 外資反手買超 04:102023/02/05 證券．權證 金車迎情人節耍浪漫 草莓X檸檬調酒酸甜微醺享嘗鮮價 15:522023/02/05 生活 UBA》吳瑋茹「最後一舞」送雙20 溫品淳蟬聯火鍋后 20:562023/02/05 體育 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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