台彩大樂透頭獎連3槓，本期（2/5）適逢最後一期加開，頭獎上看1.3億。本期大樂透（第 112000022 期）獎號開出，33、05、19、42、38、25，特別號41。

（實際獎號、詳細派彩公告，仍需以台彩官網公佈為主）