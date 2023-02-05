施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文表示，觀察台股後市，有四大利多與四大利空。利多有：目前台股股價淨值比為1.8倍，約當於5年均值1.9倍，仍有4％左右現金殖利率；外資賣超金額將逐步收斂；油價與黃豆、小麥、玉米等原物料價格持續下滑，顯示通膨高峰已過；大陸兩會前夕將推出刺激經濟方案。

利空方面則有，升息縮表等對總體面負作用慢慢開始發酵；台灣2022年11月景氣對策信號加速下滑，為2022年以來低點；領先指標持續下降；台股上個季度第四季企業獲利，普遍看法偏保守；兩岸關係在2024年總統大選前無改善機會。

日盛上選基金研究團隊表示，預計今年上半年半導體庫存調整結束，下半年產業有望回溫已是市場共識，加上全球央行升息有望告一段落，利率敏感度高的科技業估值修復將更有利基。

安聯投信台股團隊表示，今年通膨與升息趨緩，個股評價回升先於獲利復甦，市場樂觀期待下半年強勁復甦美元走弱、CPI增速減緩且失業率未攀升，經濟軟著陸機率提升；3月聯準會公布利率點陣圖前的空窗期與2月中波克夏持股揭露料將有利於科技股氛圍。