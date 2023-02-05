【LIVE直播】慶元宵！　台南鹽水蜂炮重頭戲今晚登場

一年一度的台南鹽水蜂炮重頭戲將在今(5)日晚間登場，在鹽水國中操場的主題炮城，有200萬支蜂炮，搭配高空煙火於晚間9點同步施放，帶您一起體驗超震撼的現場。

鹽水「蜂」火連天！蜂炮、煙火齊炸元宵夜 20萬民眾擠爆現場
影》百盞天燈壯觀齊飛照亮夜空 新北平溪燈節熱鬧登場
雲林「吃飯擔」元宵登場 5萬人湧入田中央同享油飯、麻油雞
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