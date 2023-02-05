【LIVE直播】慶元宵！ 台南鹽水蜂炮重頭戲今晚登場

一年一度的台南鹽水蜂炮重頭戲將在今(5)日晚間登場，在鹽水國中操場的主題炮城，有200萬支蜂炮，搭配高空煙火於晚間9點同步施放，帶您一起體驗超震撼的現場。