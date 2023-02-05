直播》鬧元宵！台南鹽水炮城接力 200萬支蜂炮火力超驚人 20:502023/02/05 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南鹽水蜂炮活動登場，炮城施放時，數萬支蜂炮咻咻地朝人群射去，畫面十分壯觀。（張毓翎攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】慶元宵！ 台南鹽水蜂炮重頭戲今晚登場 訂閱影音： 中時新聞網 一年一度的台南鹽水蜂炮重頭戲將在今(5)日晚間登場，在鹽水國中操場的主題炮城，有200萬支蜂炮，搭配高空煙火於晚間9點同步施放，帶您一起體驗超震撼的現場。 鹽水「蜂」火連天！蜂炮、煙火齊炸元宵夜 20萬民眾擠爆現場 影》百盞天燈壯觀齊飛照亮夜空 新北平溪燈節熱鬧登場 雲林「吃飯擔」元宵登場 5萬人湧入田中央同享油飯、麻油雞 #蜂炮 #元宵 #鹽水 #炮城 #200萬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獨》「滬街樂元宵」重溫老淡水的節慶氛圍 提燈籠漫步淡水巷弄 13:042023/02/05 生活 鹽水「蜂」火連天！蜂炮、煙火齊炸元宵夜 20萬民眾擠爆現場 20:352023/02/05 生活 影》炮炸寒單首場在台東初鹿 兒童扮小寒單登場發紅包 15:322023/02/05 生活 東北角卯澳漁村推「石花凍撞元宵」打造健康新風味 17:162023/02/05 生活 影》百盞天燈壯觀齊飛照亮夜空 新北平溪燈節熱鬧登場 18:482023/02/05 生活 市值3千萬！415兩「金鑽黃金龜」 澎湖山水上帝廟正式亮相 18:252023/02/05 生活 屏東元宵平安遶境不平安 陣頭扛轎擦撞上演全武行 09:552023/02/05 社會 彰化家扶義賣燈籠28年 神祕客、同學會匯聚180萬元 15:462023/02/05 生活 慶元宵 賴清德著防護衣推銷蜂炮 蔡英文要大家尋找城市巨兔 14:002023/02/05 政治 元宵3縣市大雨 連炸3日 這天再轉冷 08:092023/02/05 生活 鹽水蜂炮登場 今夜200座炮城接力炸 04:102023/02/05 地方新聞 鹽水蜂炮首日開炸 煙火、蜂炮四射湧入大批人潮 20:472023/02/04 寶島 土地公有保庇！7旬翁外出找嘸回家路 靠「祂」結束3小時迷途 18:382023/02/05 社會 高雄林園元宵燈會 10米兔型拱門超吸睛 04:102023/02/05 地方新聞 速食元宵有好康 拿坡里、21世紀烤雞優惠吃得到 16:222023/02/05 生活 睽違2年復辦 野柳保安宮神明淨港百人來跳水 11:542023/02/05 生活 港澳台青年文化嘉年華成都登場 熱鬧慶元宵凝聚青春力量 19:342023/02/05 兩岸 元宵節12禁忌不要犯 做1件事小心倒楣又破財 09:442023/02/05 運勢 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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