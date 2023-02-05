台灣大學女籃隊大四「一姊」吳瑋茹，5日用最曼妙的數字，在個人最後一場UBA，為自己的學生籃球生涯寫下最完美的ending，領軍55比45擊敗美和科大，台大也連2季在預賽第三階段展現韌性，最後4戰贏3場，從開季7連敗瀕臨降級的懸崖跳脫，於111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預賽3勝8敗作收，連兩年同樣戰績、都排名第9順利保級。

吳瑋茹2日創UBA女一級史上單場最高48分紀錄，預賽最後一戰先發34分鐘，獲得21分、22籃板及4助攻，本季得以平均每場22.5分，力壓美和許可微的20.9分、文化郭虹廷的20.1分，取代前兩季連莊的台灣科大陳芷英，成為UBA公開女一級新得分后。

單場「雙20」，是吳瑋茹加上國小起打十幾年頭一遭，如無意外，今年6月大學畢業，明年就會前往英國名校巴斯大學深造，吳瑋茹說：「順利幫台大保級，我個人籃球生涯最後1季、最後1場，有這樣一張成績單也是難忘的回憶。這確定是我UBA『最後一舞』，這4年我收穫滿滿，儘管有時撐得很辛苦，有『神隊友』、『神教練』讓一切都值得，面對將畢業離隊，肯定有點不捨，但天下無不散筵席，總之，UBA生涯了無遺憾！」

吳瑋茹透露，會利用UBA季後短暫的假期，明天就會飛一趟英國，先到未來學校巴斯大學一遊，提前了解一下求學環境。

台大上季大會阻攻后溫品淳，今天10分、12籃板本季2度「雙十」，外帶6抄截、3助攻、2抄截，本季平均送出2.1次阻攻，不僅自己蟬聯火鍋后，更延續兩名畢業學姊葉依婷、邵雨，107學年起連3季拿阻攻后的霸業，也即台大確定已連5季獲此獎，且前後3名阻攻后都出身北一女中。

「小綠綠」北一女中專產「火鍋后」，且都在台大及UBA發光發熱，優質傳統繼續傳承，下季升大四的溫品淳說，屆時如果可以3連霸，寫UBA及台大隊史新猷，她當仁不讓，「但前提是要幫助贏球。」

美和本季5勝6敗作收，球員許可微15分、13籃板，陳千惠11分、13籃板、7抄截、4助攻，兩人都是本季3度「雙十」。

由於同日佛光大學59比40擊敗台灣科大，佛光和台科大同為6勝5敗，比較對戰各排第5、6名，雙雙搭上UBA女籃6強末班車，美和少1勝退居第7，無緣隊史首次打UBA公開女一級就晉6強。