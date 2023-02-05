天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）去年8月宣布轉賣球隊，讓洛城球迷欣喜若狂，相較於莫雷諾的曖昧不明，認為即將到來的新老闆有望給予大谷翔平一份超級合約，只不過莫雷諾決定改變主意不賣球隊，勢必會影響大谷翔平續約意願，也考驗著總管米納森（Perry Minasian）的操盤能力。

今年球季結束將成為自由球員的大谷翔平，目前正與天使一同展開春訓，米納森已經規劃了這位二刀流球星的春季行程，大谷翔平將會在大聯盟熱身賽進行一次登板先發，隨後於3月2日返回日本與武士隊會合，備戰即將到來的WBC（世界棒球經典賽）。

「我們非常愛大谷。」對於球團是否開出長約留下大谷翔平，米納森沒有正面回應，「球團上下都希望他能長留，我們很愛這名球員，喜歡他所做的一切，他是我們期待在這裡待上很長一段時間的人。」只是除了能否給出球員理想的合約之外，戰績也是大谷翔平所考慮的點，先前大谷已經表明希望能為一支具有競爭力的隊伍效力，已經連續7個賽季勝率未過半的天使並無法滿足他。

天使球團願意讓大谷翔平完成二刀流目標，甚至沒有設下限制讓他放心參加WBC，米納森認為雙方之間的信任感正是天使的優勢之一，「球團與球員間相互尊重，我認為這是大谷翔平選擇效力天使的原因，過去2年我們一共簽了2筆合約，這不是簡單的事，這種尊重及信任感不會改變，我認為雙方關係是相當密切的。」