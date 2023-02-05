對許多人來說，性生活美滿對於感情生活是很重要的一部分。一位女網友表示，她和男友順利交往半年後，終於贏來第一次愛愛，沒想到男友脫褲後GG不長又超細，讓她相當沒有感覺，最後只能全程配合演出，並在事後上網詢問「男友超細怎麼辦…」貼文一出引發熱議。許多人紛紛感嘆，「塑化劑到底影響多少年輕人」。

原PO在Dcard發文表示，兩人第一次開戰時她才終於見識到男友GG尺寸，長度約10公分、寬度大概不到2.2公分，男友卻不停地強調「台灣男生都差不多這樣」、「網路都騙人的不可能一堆15公分」，過程中相當無感的原PO害怕傷害男友自尊，只好全程配合演戲，但也忍不住事後求助，「我本身性慾又很強，但不想要因為性跟他分手，到底該怎麼辦…」。

對此，許多人紛紛回應，「塑化劑到底影響多少年輕人」、「小不可恥，可以用技術彌補，可恥的是不承認自己小」，還有內行人說明，「講實話，舒不舒服最重要還是技術，只能多嘗試了」、「重要的是技巧啦」、「叫他去鍛鍊手技和口技，一樣能高潮迭起，女同志路過」。

原PO則說明，未來她會再和男友溝通，目前考慮的4點建議，一是讓男友訓練口技、手技，二是訓練男友找到舒服點的能力，三是讓男友穿戴輔助裝置，四是使用玩具，性愛分離、手術、分手等暫時不考慮，「我也認真想過如果真的這樣一輩子自己可以接受嗎？現在無法得出結論…所以還是優先鍛鍊自己的肌肉和訓練他的技巧」。