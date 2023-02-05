一隻擱淺在夏威夷的抹香鯨已經死亡，科學家在解剖之後，發現牠的胃裡有大量的漁網、塑膠袋和其他海洋垃圾，這突顯了這些難以分解的化學工業垃圾，對海洋野生動物造成多大的生態威脅。

美聯社報導，上周五，在夏威夷考艾島(Kauai)附近的珊瑚礁上，發現了擱淺的抹香鯨，經過丈量，牠全長17公尺，重量5.4噸，應該還是一頭青年鯨。經過解剖，牠的腸胃有非常多的垃圾。

夏威夷大學健康與擱淺實驗室主任克里斯蒂•韋斯特(Kristi West)表示，鯨魚的胃裡有6個盲鰻陷阱、7張漁網、2張塑膠袋、1具燈罩、部分數量的釣魚線，和一個浮標。最致命的是部分垃圾卡住了牠的腸道開口處，使得之後的進食都無法進入小腸。

其實這還不是誤食垃圾的全部，鯨胃太大了，團隊還無法進行全面檢查。

她說：「未消化的魚和魷魚就堵在胃部底端，這使得抹香鯨最終餓死。」

韋斯特說，這是已知的首例抹香鯨在夏威夷海域吞食廢棄漁具的案例。

科學家表示，人類活動每年產生超過 3190 萬公噸的塑膠垃圾，其中約四分之一最終進入海域。有些塑膠垃圾被環境磨損變成微顆粒，但是它依然無法被環境分解，造成無孔不入的危害。

小魚在呼吸與進食就會把微塑膠粒帶進身體裡，鯊魚和其他頂級掠食者，再吃這些小魚，也會在身體裡堆積塑膠，這會危及它們自身的健康。海鳥也經常因誤食微塑膠粒而死亡，瀕臨滅絕的夏威夷僧海豹和綠海龜，可能會被塑膠網纏住而死。