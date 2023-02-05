111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預賽最後2張6強門票有主，隨著5日美和科大輸給台灣大學，預賽5勝6敗作收，也保送已6勝在手的台灣科大提前晉級，連2季、隊史5度晉6強，而佛光大學則是同日59比40擊敗連兩戰少了左膝掛彩的「一姊」陳芷英的台科大，佛光、台科大同為6勝5 敗，各排第5、6名，順利搭上6強複賽列車。

這也是97學年起，佛光連15季晉UBA公開女一級6強，卻是103學年起賽制改為預賽12取6晉級以來，佛光第一次打到預賽末役贏球才晉級，教練楊淑淨說：「原可以不必這麼辛苦，但還是咬牙撐了過來，很多地方待檢討，尤其被美和逆轉那一役是關鍵，得記取教訓。」

楊淑淨補充，本季球隊人手的確短少，晉6強階段性任務完成後，接下來短暫休息，就得備戰本月中的6強複賽，尋求99學年起連13季4強。

佛光大學碩一後衛「小Q」梁瑜玲打滿40分鐘繳出全方位演出，包括三分球7投中3，本季雙新高19分、8助攻，外帶5籃板2抄截，她說：「的確是自己連打5季UBA來第一次直到末役才確定晉級，且即便稍早美和輸球，我們仍得贏台科才行，因此賽前還是有些小緊張，尤其對方主力陳芷英雖掛傷號，但一樣大意不得，撐到最後贏球才算。」

佛光一路兩位數領先，但第3節只得5分，被台科一度追成只剩7分差，佛光防守加壓，後兩節只讓台科各拿9、6分，最終19分之差獲勝。

佛光大三後衛李宜樺11分、8籃板4助攻，大二中鋒陳丁綺11分15籃板，2度「雙十」，大四前鋒陳郁婷11分、7籃板。李宜樺說，辛苦也很難熬，晉級後就要拚4強。

台科除了陳芷英膝傷，昨天發高燒40度、上役也缺席的王禹雯今天歸隊，終於不必再5人撐全場，王禹雯拿10分、5籃板，中鋒艾郁婕12分、8籃板。台科教練陳忠誠說，陳芷英具體膝傷不知，月中6強複賽能否趕上也未定，但為了她的長遠之計，除非確定無大礙，醫生也同意她比賽，才可能讓她出賽。