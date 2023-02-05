蔡英文總統、行政院長陳建仁、台北市長蔣萬安5日晚間出席2023台灣燈會開燈儀式，陳建仁致詞時強調，疫後大家期盼回歸正常生活，在中央、地方努力下，不只強化台灣經濟、社會韌性，更在全民共享經濟成果的基礎下訂特別條例，照顧中小企業、弱勢團體跟低收入戶，未來也將補助受疫情影響的觀光產業鏈。

陳建仁表示，台灣燈會經過23年回到台北舉行，相信大家都相當興奮，在快樂氣氛之下迎來元宵節，也迎接疫後更堅強、更美麗、更有希望的台灣。

他表示，大家在疫後這段期間皆盼望恢復正常生活，因此中央、地方一起配合，使台灣疫後強化經濟、社會韌性，並在全民共享經濟成果基礎上訂定特別條例，普發6000元，也照顧中小企業、中低收入戶及弱勢團體。

陳建仁指出，本次特別條例與特別預算，會交由交通部特別推動觀光產業，畢竟台灣觀光產業在疫情期間受到很大影響。在疫後，希望能夠透過各項努力，包含邀請國外重要旅行公司來台灣推動國際觀光活動，政府也要補助各觀光產業鏈結，包含觀光旅遊、運輸業等。

他期盼，未來透過大家努力，讓台灣如同台灣燈會主燈「玉兔壯彩」，成為結合科技、藝術及友善的美麗寶島。

陳建仁說，台灣是一個小小的國家，在自由民主、多元開放以及科技產業、藝術發展各項領域上處在領先地位，充分顯現台灣人的光榮。燈節象徵新光明、新希望與新未來，預祝台灣燈會圓滿成功。

他也要特別感謝交通部與觀光局以及台北市政府的努力，大家中央、地方攜手合作使燈會變得更好，希望未來大家一起努力，使台灣更加美好。