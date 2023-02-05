有「小彭宇晏」之稱的李程彬，近一年來在海峽兩岸都有佳作登場，一是在叫好又叫座的熱門影集《她和她的她》一人飾演兩角，一是在《花千骨》電影版中飾演男主角白子畫，兩齣作品都有相當吃重的演出，不僅角色各異，挑戰度也很高，讓他演起來很過癮。

這回受邀進棚拍攝萬寶龍（Montblanc）時尚專題，李程彬分享拍戲趣事與花絮，他笑說。在大陸拍《花千骨》時，為了詮釋劇中仙氣飄飄的男主角白子畫，他自學打坐冥想，加上近3年來吃素，有助於靈性修行，有時還會感應到一些超自然的力量，無形中也融入戲裡的角色當中。

而在《她和她的她》中，李程彬分飾「小劉」和「浩明」兩角，他坦言自己偏愛小劉這個角色，以往演戲都有偶包，要在乎形象、讓自己帥帥入鏡，但演小劉可以很自在，可以亂丟垃圾、不修邊幅、說話台灣國語還咬著牙籤，是從影以來讓他最開心的角色。

情人節即將到來，李程彬哀嘆自己感情空窗期長達3年，不免有些百感交集，他自詡是個暖男，從小與媽媽和姐姐相依為命，在女人堆中長大，對女人很了解，前女友燙傷時，他不但細心照料，為了怕傷口碰水，還一手扛起家務，洗衣、煮飯、掃地都難不倒他，十分貼心。他也坦承自己老是被家人催婚，只好藉機放話公布徵友條件，希望對象不僅要像許瑋甯一樣才貌雙全，還得是心靈伴侶（Soulmate)，可以與他分享最近看的新書或音樂。

李程彬肩揹萬寶龍黑色皮質後背包，詮釋文青時尚，充滿了書卷味。（JOJ PHOTO攝，專題企畫／中時時尚，服裝提供／Peter Wu）

李程彬身穿Peter Wu男裝搭配萬寶龍（Montblanc）皮件與腕表，詮釋文青時尚，不論是隨意披掛斜背腰包的帥氣，或是肩背黑色皮革後背包的書卷味，詮釋兩種截然不同的時尚品味。以筆具起家的萬寶龍搶進時尚圈，將皮包配件視為主力商品，不但採用高級皮革材質，而且款式經典、堅固耐用，也有經典筆具的設計元素，如筆尖形狀拉鍊頭、筆尖形狀皮革裝飾細節等，全系列包括行李袋、信差包、收納包（附腕帶）和迷你包等款式，設計簡約實用，既可優雅高貴，也可輕鬆休閒，適合各種裝扮。

萬寶龍M_Gram 4810系列胸背包，2萬9300元。（Montblanc提供）

萬寶龍大師傑作精選系列Soft手提袋，4萬4100元。（Montblanc提供）

萬寶龍大師傑作精選系列Soft胸包，2萬9300元。（Montblanc提供）