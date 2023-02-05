台灣人愛吃火鍋，其中不少人更偏愛重口味的麻辣鍋，但有護理師分享案例，一名大學生因為吃麻辣鍋，加上準備考試熬夜，沒想到隔天在課堂上突然視線一片黑，嚇得他趕緊就醫，才知道是眼睛中風了。醫師則提醒，若是眼球發生動脈血栓，只有3小時黃金治療時間。

資深護理師陳麗華在節目《健康2.0》分享個案，曾有一名男大生熬夜準備考試，考完試後跟同學吃麻辣鍋慶祝，當下感到臉紅、脖子爆青筋，並未多加留意，沒想到隔天去上課時，原本看黑板時視力正常，才一低頭要寫筆記時，卻看到都是黑點，男大生隨後到醫院就診，經過檢查後發現右眼「眼中風」。

中國醫藥大學眼科主任陳瑩山則指出，只要是眼睛血管塞住或出血都是「眼中風」，眼睛血管是沿著眼球壁，當血溢出蓋住旁邊的視網膜細胞，就會出現眼前一塊黑的情況。

而最危險的情況是，當眼球血管動脈管徑變細，或是東西跑進眼睛血管，造成動脈血栓，基本上是3小時內要馬上處理，最多是6至8個小時，若是超過黃金治療時間，「細胞就沒得救了」。