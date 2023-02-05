根據高市府觀光局統計，此次燈會創下逾200萬參觀人次，更帶來近30億觀光效益，成功帶動周邊商圈店家，並且奪下網路聲量全台第一的佳績。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

具「史上最濃台灣味」的高雄蓮潭燈會5日閉幕，燈會舉辦期間吸引許多國內外遊客前來造訪，根據高市府觀光局統計，此次燈會創下逾200萬參觀人次，更帶來近30億觀光效益，成功帶動周邊商圈店家，並且奪下網路聲量全台第一的佳績。

高雄市長陳其邁表示，燈會期間共有超過200萬參觀人次，大量的觀光人潮為高雄市觀光產業及地方商圈帶來可觀的觀光商機，創造近30億觀光效益。另外，每日外縣市遊客至蓮潭燈會展區參觀近4成，周邊住房率更達8成以上，成功帶動周邊商圈店家。

蓮池潭在地知名百年老店中外餅舖總經理張美華指出，這次選定於左營蓮池潭辦理燈會，店內伴手禮每天至少賣出200盒以上，過年期間業績更是史上最佳，鄰近商圈業者都特別有感，對在地幫助很大，也讓更多遊客可以更認識蓮潭這個美麗景點。

孔廟內的咖啡廳芒果咖秋表示，燈會活動期間每天都有許多遊客湧入，孔廟內也有規畫cosplay遊戲，吸引很多年輕人前來體驗，來客數較以往多成長約6成、業績成長約4成。新光三越左營店表示，市府今年在左營蓮池潭舉辦2023高雄蓮潭燈會，活動相當成功，也吸引許多人潮，燈會期間也帶動來客數成長約5成、業績成長約3成。

雖然高雄蓮潭燈會已經畫下句點，但高市府仍歡迎民眾至高雄其他地區賞燈暢遊，林園「2023點亮LINYUAN迎新年－歡樂捷運幸福城」燈節展至2月19日；「佛光山2023年春節平安燈法會」展期至2月19日；「光之塔獻禮」及「曹公光圳」等燈節意象，自即日起展至2月28日止。