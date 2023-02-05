大陸女星董潔曾拍攝導演張藝謀作品《幸福時光》，是繼鞏俐、章子怡之後的第三代「謀女郎」，她近年在《如懿傳》中飾演富察皇后，知名度才再度提升，董潔過去曾與大陸男星潘粵明結婚，離婚後兩人幾乎不來往，近日兩人孩子生日，他們破天荒在微博互動掀起熱議。

董潔2008年1月與潘粵明戀愛，8個月後就宣布結婚消息，隔年兒子「頂頂」出生，不過這段婚姻只持續3年，2012年董潔工作室發表聲明承認和潘粵明離婚，聲明中指控男方嗜賭成性、粗暴無禮，並透露潘粵明欠債，同時轉發了一張潘粵明在澳門賭場的照片，強調董潔是好媽媽、好太太，影射潘粵明抹黑董潔，當時輿論大多同情董潔，男星王大治則跳出來支持董潔離婚，沒想到2013年狗仔拍到董潔與王大治在海南密會，知名狗仔卓偉發出兩人激吻影片，許多網友認為董潔方謊話連篇，為離婚抹黑前夫。

對此潘粵明也做出回應，一一反擊董潔經紀人任佳鶯的說法，更走上法院對簿公堂，最後法院判任佳鶯應該向潘粵明公開致歉，不過潘粵明的名聲也因此遭到影響，離婚後孩子判給女方，潘粵明前經紀人曾在朋友圈怒斥董潔不肯讓孩子去看潘粵明的父親，還說「沒這個義務」，同時不讓潘粵明看孩子，潘粵明只能每年在孩子生日時發照片慶生，兩人鬧得非常僵。

王大治曾表示對不起董潔家人，潘粵明反應「不願意相信」。（圖／微博）

潘粵明當年聲明仍在努力挽回家庭。（圖／微博）

今（5日）凌晨潘粵明發文並標記董潔，罕見互動讓網友全傻眼，影片中潘粵明與董潔兒子頂頂放著煙火，疑似潘粵明終於見到兒子，許多網友紛紛驚呼：「天，終於見到了」、「父子倆是見面了嗎」、「？活久見，當時不是...」，隨後董潔關注了潘粵明，並且轉發潘粵明的微博「他一定會越來越好」，兩人破天荒的互動也掀起無數網友熱議。