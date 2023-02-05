2023年台商新春座談會今天在北京舉行。（中國台灣網）

據中國台灣網報導，中共中央台辦、國務院台辦今天（5日）在北京釣魚台國賓館舉辦2023年台商新春座談會，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤致詞時表示，大陸將致力促進兩岸各領域交流合作，為兩岸人員往來提供便利，推動早日實現兩岸往來正常化、交流常態化。

宋濤表示，大陸方面要全面貫徹落實中共二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持「和平統一、一國兩制」方針，秉持「兩岸一家親」理念，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，助力台商台企融入新發展格局、參與高質量發展。

宋濤表示，大陸將致力促進兩岸各領域交流合作，為兩岸人員往來提供便利，推動早日實現兩岸往來正常化、交流常態化，不斷增進兩岸同胞福祉。大陸願在「一個中國原則」和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。只要台灣當局認同體現「一個中國原則」的「九二共識」，兩岸協商談判就可以恢復起來。

宋濤希望廣大台胞台商堅定扎根發展信心，積極促進兩岸交流合作，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，在中華民族偉大復興新征程上作出新貢獻。

大陸全國台企聯會長李政宏表示，新的一年，大陸發展空間巨大、前景光明，廣大台商對在大陸扎根發展充滿信心。台企聯榮譽會長丁鯤華表示，大陸發展潛力大、產業配套完整，台商已有投資基礎，未來仍會以大陸為投資重點。

四川創業台青郭弘揚表示，大陸公布的各項惠台利民政策為廣大台青創造了良好條件，台青定能在大陸追夢、築夢、圓夢。浙江台商李泓蘭表示，將繼續發揮女性剛柔並濟的特質，再創女性台商風範，為推動「中國式現代化」作出積極貢獻。

座談會後舉行了餐敘聯誼活動，今天正值農曆元宵節，50多位台商代表和與會人員歡聚一堂、共度佳節。