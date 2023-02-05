一名女網友稱她的未婚夫是名住院醫師，月入10萬，而她自己待業中，2人因意外懷孕才決定結婚，但男方相當小氣，不願花錢拍婚紗照，稱用別人照片把頭P掉就好，連婚禮場地都選在燒烤店，蜜月只去澎湖，她將此事分享反遭對方怒罵「我們要繼續下去嗎？小孩子拿掉對我們都好」，讓她超崩潰。

該女網友在Dcard發文，她的未婚夫是名住院醫師，月入10萬，而她待業中，一個月前她意外懷孕後開始籌備結婚，男方堅持不花錢拍婚紗照，還稱可以下載別人的婚紗照，把自己的頭P上去就好，「找專業修圖師，一張500差不多」，後來她說在婚宴會館辦婚禮，她願意拿自己的積蓄當一次公主就好，男方卻說包下一間燒烤火鍋店就好，一人預算800元，總共約10萬。

該女網友之後討論度蜜月，她提出去帛琉或馬爾地夫，男方卻說去澎湖，稱可以浮潛玩水，還能住朋友家，省下住宿機票費用，她崩潰發文「醫學系的腦袋到底都在裝什麼」，後來又分享醫師的社群平台Apen，遭男方怒嗆是在公審，男方甚至說「我對你的行為很失望，我們要繼續下去嗎？小孩子拿掉對我們都好」。

其他網友留言「跟醫學系沒關係，然後你真的確定要嫁他」、「你只在婚宴會館說會拿出積蓄，其他部分不知，感覺起來他可能覺得你都在花他的錢。如果不爽就不要了吧」、「真的跟醫學系無關，有沒有可能以前生活比較困苦，比較節省」，也有網友認為原PO是因為積蓄不多，婚禮的掌控權才會在男方手上，「有本事自己賺錢，自己沒錢不了解對方為人還敢懷孕搞成這樣才在該對方小氣」。