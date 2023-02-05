南投縣長許淑華在燈會閉幕時說，今年燈會為南投帶來商機和人潮，也提高南投的能見度與知名度。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣政府因應兔年，2023南投燈會以超夯插畫「粉紅兔兔與Ｐ助」為主題，5日閉幕典禮加場無人機展演，果然吸引大批遊客駐足觀賞，南投縣長許淑華在閉幕會中宣告，今年燈會23天期間參觀人次超過500萬人，周邊經濟產值達20億元，為南投帶來商機和人潮，也提高南投的能見度與知名度。

2023南投燈會兔年主燈「彩兔賜福」高15公尺，由國際花燈大師黃文全操刀，以南投茶鄉為設計理念，茶壺搭配一隻彩兔賜福，另規劃4大主題區、13個特色燈區，其中卡娜赫拉的小動物燈區、7公尺高副燈「P助與粉紅兔兔之招財進寶」，同樣由黃文全製作。上月14日開幕，本月5日閉幕，為期23天吸引超過500萬人次造訪。

配合兔年，縣府以插畫「粉紅兔兔與Ｐ助」打造最可愛燈會，引爆全台熱烈討論，不僅有粉絲朝聖，也吸引好奇民眾爭相一探究竟，讓南投燈會成為近期最熱門的打卡景點之一，縣府推智慧導覽集章換獎品，如粉紅兔兔新春小紅包、粉紅兔兔雷雕紀念幣、粉紅兔兔貼紙及筆記本等，引發收集熱潮。

南投燈會上月14日開幕，本月5日晚間閉幕，閉幕會當天晚間7時40分加碼1場粉紅兔兔無人機秀，晚間9時40分時水舞、粉紅兔兔無人機秀及煙火齊發，為期23天燈會在萬眾矚目下畫下圓滿句點。

南投燈會的粉紅兔兔，吸引超過500萬人造訪，許淑華謝謝各界鼎力相助。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華開心說，感謝前縣長林明溱奠基良好基礎，感謝交通部觀光局補助經費，縣內各大企業的鼎力相助、及南投縣府全體夥伴的傾心投入，燈會參觀人次突破500萬人，保守估計經濟產值約20億元，整體滿意度97％以上，縣府將這次燈會經驗納為養分，優化改進不足之處，期盼燈會能一年比一年更成功。