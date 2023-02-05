韓國嘻哈音樂廠牌「AOMG」旗下藝人Simon Dominic、Loco、Gray、Lee Hi（李遐怡）、WOO（禹元才）以及男團「GOT7」成員YUGYEOM（金有謙）今（5日）將「AOMG World Tour 2023 Follow The Movement」亞洲巡演最後一站移師到新北工商展覽館舉行，6人輪番上陣演唱60首歌曲，4小時的演出讓台下3500名粉絲看好看滿。最後登場的Simon D演唱到〈MOMMAE〉時還衝下台與粉絲互動，看到多位熱情粉絲狂向他丟胸罩，他也披掛了3件「戰利品」在身上後才回台上，並笑問「這該不會剛脫下來的吧？」

Simon D狂接熱情粉絲的胸罩。（讀者提供）

Simon Dominic一上場就先喊「大家有享受剛剛的舞台嗎？弟弟妹妹們真的表現得很好，但接下來是我時間了」，接著還拿掉監聽耳機說，「不然會聽不到你們的聲音」，看到有粉絲舉了牌子上面寫著土味情話問：「Simon D，你的MBTI是SEXY嗎？」他也用中文大聲回「是」，也提到自己很喜歡在YouTube看旅行的影片，「很多人去台北旅遊之後，都說那邊的人非常親切，看完就想說一定要趕快回來台北表演，大家的反應都讓我感覺非常親切，因為有這樣的感受，我才一直當饒舌歌手，拖大家的福，我的饒舌歌手壽命得以延長，從我出場到現在全身上下還是一直起雞皮疙瘩」。

Simon Dominic感謝粉絲的熱情歡呼。（Wonder提供）

他在演唱〈Wifey〉前，先是笑喊「你們應該都知道我要講什麼了吧」，接著一本正經地撩粉絲表示「我到底要不要結婚呢？我結婚的話大家會不想見我了嗎？不過我沒有現在要馬上結婚不用擔心，既然都來台北了，我就順便找一下可以當我老婆的人」。演唱完後，似乎嗓子有點啞掉，看到粉絲擔心的神情，他也用中文喊「沒事、沒事」，便拿起地上的瓶裝水潤潤嗓，聽到粉絲狂尖叫他本來打算一口氣喝完，結果剩了一點，笑說「怎麼那麼多，好飽」，便把剩下的水灑到台下，帥氣地喊「是聖水啊」，再度讓台下粉絲嗨翻。