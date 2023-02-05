美國安全專家表示，中國有軍用監察衛星，也擁有駭客能力盜取美國工業與國防機密，卻使用具有侵入性收集情報能力的高空偵察氣球對美國進行偵察，此一法令許多人感到困惑。

《路透》分析稱，數十年來美國和中國都使用監視衛星來監控彼此的國防軍事動態，但是中國最近採用高空氣球，白宮官員說，最近發現的中國偵察氣球並非首次，這種做法讓華盛頓官員們感到不解。

前白宮國家安全顧問約翰．波頓（John Bolton）說：「從某種意義上說，這是一種不專業的手法，難道是因為衛星的攝影分辨率不夠，以至於必須使用高空氣球進行攝影？」

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報導說，中國近十幾年不斷增強其軍事能力，並挑戰美國在太平洋的軍事存在，有關間諜氣球上的事件也陸續發生。美國官方認為，北京通常會從美國公司獲取專業的訊息和相關知識。

中國官員表示，這枚高空氣球是民用設備，用於氣象和科學目的，因故誤入美國領空。美國政治人物與媒體卻用它抹黑中國，以冷戰心態宣傳「中國威脅」。

美國和平研究所中國計劃高級顧問成斌說，本週發現的這顆高空氣球有挑釁的意味，他說，「這是一種測試對方如何回應的方式。它的目的不是軍事意義上的，而是政治上。你會怎麼做？保持沉默？事實上這不是第一次，而是已經發生過很多次，那麼這就是一個很有趣的問題，之前的那些(氣球)怎麼了？我們擊落那些氣球了嗎？」

高空氣球新創公司Urban Sky的聯合創始人安德魯．安東尼奧(Andrew Antonio)表示，冬季不利於氣球進行長途旅行，顯示中國的意圖可能不是針對美國的任何特定地點。在1月、2月用高空氣球進行針對某個特定軍事基地的偵察計劃的可能性不高，他推測說，這枚氣球可能是實驗失敗或系統故障造成的結果。

專家表示，近幾十年來，中國更常見的間諜策略是利用研究人員透過在大學或科技公司工作獲取研究結果，再不就是直接駭入這些機構的內部網路來獲取敏感資訊。

經手各種國家安全案件的華府律師柴德(Mark Zaid)說，「中國的問題更多地出現在學術界和科學界。」「但毫無疑問，這種情勢正在改變，無論出於何種原因，中國人現在更加大膽了。」

但是也有歐洲的專家認為，中國的做法另有目的，可能是藉此放出政治信號，目的在警告美國：中國隨時有能力進入美國領空