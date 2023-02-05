台彩大樂透頭獎本期（2/5）適逢最後一期加開，頭獎上看1.3億。本期大樂透（第 112000022 期）獎號開出，33、05、19、42、38、25，特別號41。依照大小順序為05、19、25、33、38、42，特別號41。
根據大樂透官網，本期頭獎未有人中獎，已是連4槓，累至次期獎金為128,281,696元。貳獎中獎注數有二，單注獎金為1,107,367元。
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台彩大樂透頭獎本期（2/5）適逢最後一期加開，頭獎上看1.3億。本期大樂透（第 112000022 期）獎號開出，33、05、19、42、38、25，特別號41。依照大小順序為05、19、25、33、38、42，特別號41。
根據大樂透官網，本期頭獎未有人中獎，已是連4槓，累至次期獎金為128,281,696元。貳獎中獎注數有二，單注獎金為1,107,367元。
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