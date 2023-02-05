P. LEAGUE+ 在5日針對高雄17直播鋼鐵人vs.新竹街口攻城獅比賽，鋼鐵人總教練鄭志龍於賽後記者會不當公開批評裁判，聯盟賽後根據賽務章程之聯盟相關人員行為準則，罰款鋼鐵人球團新台幣1.5萬元。

聯盟執行長陳建州表示，「聯盟及我本人對各球隊都是一視同仁、不會有差別待遇，也一直致力裁判執法的提升，對於聯盟各種建議也都虛心接受並且努力改善，期許能打造更完善的職籃環境。」

完整說明如下：賽事編號：G056 高雄17直播鋼鐵人（客）vs. 新竹街口攻城獅（主）

日期：2023/02/05（星期日）

事件：鋼鐵人總教練鄭志龍賽後記者會公開批評裁判

說明：G056 高雄17直播鋼鐵人（客）vs. 新竹街口攻城獅（主），鋼鐵人總教練鄭志龍於賽後記者會公開批評裁判，依聯盟賽務章程第二章球團規範第十二條球團義務12.3「球團有共同維護聯盟形象之義務，不得於公開場合，以任何形式對聯盟決策、賽事判決，懲處決定或仲裁判斷等事項，發表不當言論。」處以高雄17直播鋼鐵人球團罰款新台幣壹萬伍仟元整。

聯盟強調對各隊都是一視同仁，不會因各隊經營背景不同而有差別待遇，裁判也不會因經營者的差異，做出不同的執法吹判。聯盟一直致力裁判執法的提升，對裁判執法有建議可以循聯盟申訴管道。